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Уже оформленные рабочие пропуска в Москве будут автоматически продлены до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что продление неиспользованных билетов на общественном транспорте будет производиться после 31 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Оформленные рабочие пропуска в Москве будут автоматически продлены до 31 мая, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт", - написал он в своем блоге.

Мэр добавил, что продление срока действия неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте произведут после 31 мая. Он отметил, что к обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

В новость были внесены изменения (16:32 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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