Пропускной режим в Москве чаще всего нарушали машины со столичными номерами

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Владельцы автомобилей с московскими регистрационными знаками чаще всего нарушали режим цифровых пропусков в столице в период с 22 апреля, когда камеры начали автоматически фиксировать машины без оформленных пропусков. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы столичного Дептранса.

"Больше всего нарушений было у водителей с регистрационными знаками следующих регионов: Москва - 50,3%, Московская область - 22,7%, Тверская область - 1,2%, Владимирская область - 1,2%, Тульская область - 1,1%", - говорится в сообщении.

Почти 84% собственников автомобилей, уличенных в этом нарушении, были зарегистрированы в Центральном федеративном округе. Больше всего нарушений было зафиксировано среди водителей Hyuindai и KIA (по 7%), Volkswagen (5,9%), Toyota (5,6%) и Mercedes (5,2%).

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.