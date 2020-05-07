Годовые оценки московским школьникам будут выставлены не позднее 15 мая

"Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года", - написал Собянин.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Учащимся московских школ будут выставлены оценки за текущий учебный год не позднее 15 мая. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что с 18 до 31 мая для школьников с первого по восьмой и десятых классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся девятых и одиннадцатых классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации.

Кроме того, по словам градоначальника, малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Эта профилактическая мера призвана снизить возможность распространения коронавирусной инфекции. На это время организована работа дежурных групп для дошкольников и учеников 1-4 классов, родители которых в силу производственной необходимости продолжают трудиться. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая работа этих групп временно приостанавливается.