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Ресин: темпы строительства храмов в Москве наверстают после простоя на месяц

Предполагается, что в 2020 году в столице введут в эксплуатацию 10 храмов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Приостановка строительства храмов в Москве, которая продлилась месяц, не скажется на сроках их ввода. Темпы строительства будут наверстаны, сообщил в четверг журналистам депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в столице Владимир Ресин.

В Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. В среду на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно разрешить работу всех строительных предприятий в столице.

"Учитывая решение мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о возможности с 12 мая возобновить все строительные работы, есть реальная возможность наверстать задержку. Так как в апреле - начале мая мы подтянули оформление проектной и рабочей документации по тем объектам, где это могло тормозить плановые сроки и подготовили хороших задел по новым объектам будущего строительства", - сказал Ресин.

По его словам, приостановка работ на месяц серьезно не повлияла на программу строительства православных храмов, и заявленные в текущем году сроки пока не меняются. Этому способствовала, во-первых, теплая зима, которая позволила без оглядки на погоду вести строительные работы в максимально возможном темпе, отметил Ресин. Во-вторых, период вынужденного простоя был относительно коротким, добавил он.

Ранее Ресин сообщал ТАСС, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. По его словам, строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, на 10 площадках начинается новое строительство. К настоящему моменту возведены 95 храмов.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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