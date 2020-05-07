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Волонтеры благоустроят мемориалы воинской славы в Москве после отмены ограничительных мер

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что первая такая волонтерская акция прошла в 2009 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Столичные волонтеры в текущем году будут приводить в порядок памятники в честь героев и событий Великой Отечественной войны после снятия ограничительных мер, связанных с самоизоляцией жителей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"Ежегодная акция по мониторингу волонтерами состояния памятников, воинских захоронений, мемориальных досок и памятных знаков, связанных с Великой Отечественной войной и расположенных на территории Москвы, а также по профилактическому уходу в 2020 году пройдет после отмены ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, в этом году в плане по мониторингу и профилактике есть 14 памятников в шести административных округах столицы в восьми районах, в том числе Монумент воспитанникам московских специальных артиллерийских школ, проявивших мужество и героизм в Великой Отечественной войне на Пречистенке, бюст В. В. Талалихина, Обелиск пограничникам Отечества и другие.

По его словам, первая такая волонтерская акция прошла в столице в 2009 году. Работы можно проводить только в теплое время года, поэтому традиционно волонтеры обходят памятники в конце марта-начале апреля.

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