"Рабочие" пропуска для поездок по Москве автоматически продлят не позднее 11 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пропуска для рабочих поездок по Москве будут продлены до 31 мая, обновление срока действия пропусков произойдет автоматически и не позднее 11 мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 12 мая на работу в столице смогут вернуться около 500 тыс. человек.

"Пропуска для рабочих поездок по Москве будут автоматически продлены до 31 мая в ближайшее время, но не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск. Система оформления цифровых пропусков работает в штатном режиме и готова к наплыву пользователей, желающих получить новые пропуска в связи с выходом на работу", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сроки внесения сведений об автомобилях, транспортных и социальных картах в базы не изменились. Оформить цифровой пропуск необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки.

"Сотрудники организаций оформляют рабочие пропуска самостоятельно. Работодатели могут оформить пропуска для своих сотрудников только в случае, если посещение организации работниками временно ограничено в соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы №12-УМ. Для этого необходимо зайти на сайт i.moscow/covid и ввести ИНН организации. Система выдаст инструкцию по оформлению пропусков для минимального числа сотрудников, присутствие которых на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организации", - напомнили в пресс-службе.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.