Игра для школьников "Знатоки Победы" пройдет 9 мая на онлайн-канале #ПроПоходТВ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Образовательный онлайн-канал #ПроПоходТВ 9 мая проведет интеллектуальную игру "Знатоки Победы". Главной темой станет московский образовательный проект "Путь героя", где учащиеся московских школ, носящих имена героев войны, изучали историю боевых действий и восстанавливали маршруты советских солдат, сообщила в четверг пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Праздничное вещание на канале #ПроПоходТВ начнется 9 Мая в 16:00. В интеллектуальной игре "Знатоки Победы" учащиеся московских школ, носящих имена героев Великой Отечественной войны, расскажут о том, как с мая 2019 года снаряжали свои небольшие экспедиции, разведывали пути героев и таким образом становились как бы сопричастными тем великим делам и свершениям", - приводятся слова известного путешественника, директора Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвея Шпаро.

Он добавил, что школьниками было пройдено около 2 тыс. км, всего было 608 участников.

Все рубрики этого дня будут посвящены героическим подвигам советских солдат. В передаче #КатинКотелок будет восстановлен рецепт фронтового кулеша, который солдаты называли жидкой кашей или супом. Рубрика #НаКартеВойны расскажет о тех героях, чья роль в победе не столь заметна, но от этого не менее важна: о картографах, географах, альпинистах. В программе #ЯзыкХвоста ребята познакомятся с историями собак, которые самоотверженно помогали солдатам. Вечерний эфир завершится рассказом об истории Карельского фронта, уточнила пресс-служба.

#ПроПоходТВ - это онлайн-телевидение, созданное специалистами Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" и детского лагеря "Большое приключение".