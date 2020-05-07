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Замначальника метро Москвы сообщила, что более половины пассажиров носят маски

Юлия Темникова напомнила, что с 12 мая ношение масок и перчаток станет обязательным при поездках в столичном метрополитене

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Около 58% пассажиров московского метро используют маски при поездках в подземке, сообщила в четверг заместитель начальника Метрополитена Москвы Юлия Темникова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы продолжаем информировать наших пассажиров о важности использования во время поездки маски и перчаток, используя для этого все каналы коммуникации. На текущий момент уже около 58% пассажиров в метро носят маски", - сказала она.

Темникова напомнила, что с 12 мая ношение масок и перчаток станет обязательным при поездках в столичном метрополитене.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 12 мая обязательный масочный и перчаточный режим на объектах торговли и в общественном транспорте города.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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