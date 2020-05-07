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ЦОДД Москвы сообщил о перекрытии участка проезда Девичьего поля 8 и 9 мая

Участок перекроют в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного выпуску слушателей из Общевойсковой академии Вооруженных Сил России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта полностью перекроют на участке проезда Девичьего поля в Москве 8 и 9 мая, сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

По данным властей, перекрытие ожидается в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного выпуску слушателей из Общевойсковой академии Вооруженных Сил России.

"Проезд Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком, напротив здания Общевойсковой академии Вооруженных Сил России, будет полностью перекрыт 8 мая с 8 до 12 ч и 9 мая с 10 до 15 ч", - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям автотранспортных средств заранее выбирать маршрут и пути объезда.

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