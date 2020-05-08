Специальную программу ко Дню Победы подготовили на ВДНХ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Праздничную программу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-формате подготовили на ВДНХ, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"ВДНХ приглашает принять участие в онлайн-программе, посвященной Дню Победы, на сайте выставки и ее официальных страницах в социальных сетях. Музейный город ВДНХ познакомит с историей главной выставки страны в военные годы и расскажет о работниках ВСХВ, защищавших страну. На тех же онлайн-площадках 9 мая пройдет концерт в прямом эфире, викторина на знание событий Великой Отечественной войны и другие мероприятия", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Музей ВДНХ подготовил спецпроект, посвященный 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. На странице спецпроекта "История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ" 9 мая будут опубликованы фотографии и документы о героизме московских ополченцев, защищавших границы города.

"Помимо этого, всех желающих приглашают посетить медиатеку ВДНХ. В открытом доступе появилось более 700 новых документов, посвященных Дню Победы. Это оцифрованные статьи, новости и заметки из печатных изданий разных лет: газет "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", "За передовой опыт", "Строитель выставки", журналов "На этой неделе", "Новости ВДНХ СССР", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети "Одноклассники" также смогут познакомиться с историями работников ВДНХ, которые отправились на фронт. На странице выставки в соцсети откроют спецпроект "Однополчане", в рамках которого будут опубликованы воспоминания ветеранов и истории погибших бойцов, газетные вырезки, посвященные Дню Победы, фотографии.