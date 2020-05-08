{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Специальную программу ко Дню Победы подготовили на ВДНХ

На официальных страницах парка в соцсетях пройдут концерт в прямом эфире и викторина на знание событий Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Праздничную программу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-формате подготовили на ВДНХ, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"ВДНХ приглашает принять участие в онлайн-программе, посвященной Дню Победы, на сайте выставки и ее официальных страницах в социальных сетях. Музейный город ВДНХ познакомит с историей главной выставки страны в военные годы и расскажет о работниках ВСХВ, защищавших страну. На тех же онлайн-площадках 9 мая пройдет концерт в прямом эфире, викторина на знание событий Великой Отечественной войны и другие мероприятия", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Музей ВДНХ подготовил спецпроект, посвященный 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. На странице спецпроекта "История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ" 9 мая будут опубликованы фотографии и документы о героизме московских ополченцев, защищавших границы города.

"Помимо этого, всех желающих приглашают посетить медиатеку ВДНХ. В открытом доступе появилось более 700 новых документов, посвященных Дню Победы. Это оцифрованные статьи, новости и заметки из печатных изданий разных лет: газет "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", "За передовой опыт", "Строитель выставки", журналов "На этой неделе", "Новости ВДНХ СССР", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети "Одноклассники" также смогут познакомиться с историями работников ВДНХ, которые отправились на фронт. На странице выставки в соцсети откроют спецпроект "Однополчане", в рамках которого будут опубликованы воспоминания ветеранов и истории погибших бойцов, газетные вырезки, посвященные Дню Победы, фотографии.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Москве у мужчины похитили 3,4 млн рублей под предлогом торговли на бирже криптовалюты
Полиция по данному факту проводит проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС