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Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры в Москве с конца марта выполнили более 18 тыс. заявок по доставке

Они доставили более 20 т продуктов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Столичные волонтеры с 26 марта выполнили более 18 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке продуктов и лекарственных средств, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"С 26 марта москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают в столице режим самоизоляции. С покупкой продуктов и доставкой лекарств им помогают в том числе социальные волонтеры. Они доставили уже более 20 т. продуктов. Всего с <...> начала работы волонтерского штаба центра "Моя карьера" 1 200 добровольцев выполнили более 18 тыс. заявок, 5,5 тыс. из них - доставка продуктов питания и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

За один раз социальный волонтер приносит не более 4 кг продуктов. В основном запросы стандартные: молоко, хлеб, картофель, творог, мясо, яблоки. Часто пожилые люди при формировании запроса сообщают, что собираются готовить. Например, просят купить продукты для борща или для пирогов с капустой.

Получить помощь социальных волонтеров во время режима самоизоляции можно, обратившись по телефону горячей линии Москвы: +7 (495) 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00 мск. Социальные помощники и волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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