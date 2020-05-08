{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число участников Московского инновационного кластера достигло 2 тыс.

Компания Skillaz разработала систему автоматизированного подбора персонала

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Двухтысячный участник присоединился к Московскому инновационному кластеру, им стала компания Skillaz, разработавшая интеллектуальную рекрутинговую систему, которая охватывает процесс от составления плана подбора персонала до трудоустройства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В январе мэрия столицы сообщала, что участниками кластера являются свыше 700 организаций.

"В мае к Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник - компания Skillaz. Это российский лидер в направления HR Tech. Ее разработками пользуются крупнейшие отечественные корпорации", - отмечается на сайте.

Как пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, став участником кластера, компания сможет найти новых партнеров для реализации совместных проектов, воспользоваться инструментами и мерами поддержки для дальнейшего развития своего бизнеса.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Задача кластера - сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве работники поликлиник получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом
Выплаты до 70 тыс. рублей также получат лаборанты и работники скорой помощи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС