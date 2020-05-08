Число участников Московского инновационного кластера достигло 2 тыс.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Двухтысячный участник присоединился к Московскому инновационному кластеру, им стала компания Skillaz, разработавшая интеллектуальную рекрутинговую систему, которая охватывает процесс от составления плана подбора персонала до трудоустройства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В январе мэрия столицы сообщала, что участниками кластера являются свыше 700 организаций.

"В мае к Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник - компания Skillaz. Это российский лидер в направления HR Tech. Ее разработками пользуются крупнейшие отечественные корпорации", - отмечается на сайте.

Как пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, став участником кластера, компания сможет найти новых партнеров для реализации совместных проектов, воспользоваться инструментами и мерами поддержки для дальнейшего развития своего бизнеса.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Задача кластера - сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.