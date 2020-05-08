В Москве работники поликлиник получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специальные выплаты до 70 тыс. рублей получат врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший персонал столичных поликлиник, скорой помощи и лабораторий за работу с пациентами с коронавирусом. Постановление об этом подписал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение", - говорится в постановлении.