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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве впервые вылечились больше тысячи пациентов с коронавирусом за сутки

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что общее количество выздоровевших превысило 10,2 тыс. человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Еще 1 032 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1 032. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10 259. Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - сообщила вице-мэр.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (10:52 время мск) — добавлена информация по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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