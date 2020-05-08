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В Москве на мосту растянули баннер со словами благодарности МЧС за работу при пандемии

Он размещен на всей протяженности нижней конструкции Смоленского метромоста

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Баннер со словами благодарности сотрудникам МЧС, которые продолжают тушить пожары и спасать людей в условиях пандемии коронавируса, появился в пятницу на Смоленском метромосту у Дома Правительства в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, баннер размещен небольшим полукругом на всей протяженности нижней конструкции метромоста. На нем надпись: "Спасибо сотрудникам МЧС, которые выходят ради нас на работу". Надпись хорошо видно с разных точек в районе моста.

Помимо ежедневного тушения пожаров, спасения людей при различных происшествиях и авариях, специалисты МЧС России с апреля проводят ежедневную дезинфекцию различных объектов. Так, уже продезинфицировано более 14,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, почти 2,52 тыс. объектов социального обслуживания, около 850 лечебных и 660 образовательных учреждений, более 3,4 тыс. км дорог. В Москве были обработаны все железнодорожные вокзалы.

Как сообщили накануне ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, все 144 пожарно-спасательных подразделения численностью порядка 3 тыс. человек переведены на трехсменный график несения службы, чтобы работа по спасению людей не прекращалась ни на минуту, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

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Россия
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