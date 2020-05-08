{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омбудсмен Москвы попросила ФСИН разъяснить информацию о шуме из "Бутырки"

Ранее в СМИ появилась информация о криках и звуках бьющегося стекла, которые якобы доносятся из СИЗО

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила запрос во ФСИН по поводу появившейся в СМИ информации о криках и звуках бьющегося стекла, которые якобы доносятся из СИЗО "Бутырка". Как сообщила омбудсмен ТАСС, руководство самой "Бутырки" заявляет, что никаких инцидентов не было.

Ранее в СМИ появилась информация, что член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович обратилась во ФСИН с просьбой объяснить причину криков и звуков бьющегося стекла, которые, как ей сообщили живущие рядом люди, доносятся из СИЗО "Бутырка".

"Мы связались с начальником "Бутырки", он сказал, что никаких происшествий не было, все в штатном режиме <...>. Но раз есть сомнения, мы подготовили официальный запрос во ФСИН по Москве для разъяснения ситуации и получения официального ответа, что никаких чрезвычайных происшествий в "Бутырке" не было", - сказала Потяева.

Она отметила, что также связывалась с Мариной Литвинович. "Она сказала, что что-то такое слышал один знакомый, который живет в доме напротив, но гарантировать этого не может", - добавила Потяева.

Реклама на ТАСС
Маски и перчатки можно будет приобрести на пригородных станциях, станциях МЦК и МЦД
Планируется, что в ближайшее время будет организована их реализация с использованием вендинговых аппаратов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС