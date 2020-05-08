Омбудсмен Москвы попросила ФСИН разъяснить информацию о шуме из "Бутырки"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила запрос во ФСИН по поводу появившейся в СМИ информации о криках и звуках бьющегося стекла, которые якобы доносятся из СИЗО "Бутырка". Как сообщила омбудсмен ТАСС, руководство самой "Бутырки" заявляет, что никаких инцидентов не было.

Ранее в СМИ появилась информация, что член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович обратилась во ФСИН с просьбой объяснить причину криков и звуков бьющегося стекла, которые, как ей сообщили живущие рядом люди, доносятся из СИЗО "Бутырка".

"Мы связались с начальником "Бутырки", он сказал, что никаких происшествий не было, все в штатном режиме <...>. Но раз есть сомнения, мы подготовили официальный запрос во ФСИН по Москве для разъяснения ситуации и получения официального ответа, что никаких чрезвычайных происшествий в "Бутырке" не было", - сказала Потяева.

Она отметила, что также связывалась с Мариной Литвинович. "Она сказала, что что-то такое слышал один знакомый, который живет в доме напротив, но гарантировать этого не может", - добавила Потяева.