Власти Москвы заявили, что аннулирование рабочих пропусков не является технической ошибкой

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Система оформления цифровых пропусков в Москве работает в штатном режиме, граждане могут получить, проверить и продлить свои пропуска, а аннулирование рабочих пропусков не является технической ошибкой, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жители Москвы массово жалуются на аннулирование цифровых пропусков. Жителям, чей пропуск перестал действовать, прислали уведомление о том, что ими был указан некорректный ИНН организации, либо о том, что информация о таком сотруднике в данной организации не подтвердилась или указанные о месте работы данные не прошли проверку.

"Аннулирование рабочих пропусков не является технической ошибкой. Сведения о работодателе, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку. Если какие-либо данные некорректны или недостоверны, пропуск аннулируется. Порядок дальнейшего получения пропусков зависит от причины аннулирования", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что если рабочий пропуск аннулирован из-за того, что в отношении организации в соответствии с указом мэра Москвы №12-УМ установлено временное ограничение на посещение работниками, для получения нового пропуска необходимо обратиться к работодателю. В свою очередь, работодатель должен определить минимальное число сотрудников, которым необходимо находиться на рабочем месте, и подать списки таких сотрудников для оформления пропусков. "Подача списка сотрудников осуществляется через специализированный сервис на цифровой платформе Московского инновационного кластера по адресу i.moscow в разделе "Цифровые пропуска для сотрудников организаций Москвы", - напомнили в ДИТ.

Кроме того, рабочий пропуск может быть аннулирован из-за несоответствия данных, указанных при его оформлении, сведениям из баз федеральных органов власти. Для разрешения подобных вопросов в онлайн-сервисе для проверки цифровых пропусков на i.moscow добавлена возможность подтверждения трудоустройства сотрудниками организаций. Для этого с главной страницы сайта нужно перейти в раздел "Заблокировали цифровой пропуск для работающего? Проверь причину" и указать свои паспортные данные. Сервис выдаст инструкцию по дальнейшим действиям. Если проблемы возникли из-за расхождения указанных сведений с базами данных федеральных органов власти, пользователю нужно будет загрузить отсканированную копию любого из трех документов: трудового договора, гражданско-правового договора или справки о трудоустройстве.

Ранее в пресс-службе департамента сообщили ТАСС, что пропуска для рабочих поездок по Москве будут продлены до 31 мая, обновление срока действия пропусков произойдет автоматически и не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск.