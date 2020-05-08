Почти 300 человек обратились за неделю в медучреждения Москвы после укусов клещей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты в медицинских учреждениях Москвы приняли 291 человека, обратившихся из-за укусов клещей за последнюю неделю. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратился 291 человек. Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области - 210 случаев, а также во Владимирской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. На территории Москвы зарегистрировано 12 случаев", - говорится в сообщении.

С апреля по октябрь энтомологи обследуют парки и лесопарки на наличие иксодовых клещей. В первую очередь обследуются территории, где регистрировались случаи нападения клещей. При их выявлении выдаются предписания на акарицидную обработку.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в городе проводят бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 по 5 мая против клещевого вирусного энцефалита было привито 7,85 тыс. человек, из них - 2 894 дети.

"С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (с 1 по 5 мая) исследовано 1 257 клещей, доставленных населением, из них 164 клеща положительных на иксодовый клещевой боррелиоз", - добавляется в материале.