На дорогах Москвы 8 мая стало на 33% меньше машин, чем год назад

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн автомобилей насчитывалось на дорогах столицы днем в пятницу, при этом загруженность дорог оценивалась не выше одного балла. В прошлом году в аналогичный день на улицах Москвы было более 2,2 млн авто, что на 33% больше, сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Предпраздничные дорожные факты. На 15:00 8 мая в Москве было 1,48 млн автомобилей. В прошлом году в аналогичный день максимальная загруженность дорог в течение дня достигала семь баллов или 2,21 млн автомобилей", - сказали в ведомстве.

При этом в аналогичный день в 2019 году, произошло 305 аварий. Сегодня в столице зафиксировано 35 ДТП, то есть на 89% меньше.