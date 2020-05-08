Онлайн-квесты о Москве времен войны появились ко Дню Победы на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Три новых онлайн-квеста появились на портале "Узнай Москву" ко Дню Победы, в этих викторинах интересные факты из биографии и творчества писателя-фронтовика Константина Паустовского, вопросы о жизни столицы в военное время и сведения об особенностях стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

Квесты были подготовлены совместно с государственным музеем обороны Москвы, музеем Москвы, музеем К. Г. Паустовского и агентством "Мосгортур" к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Онлайн-квест "Во имя жизни" посвящен творчеству в годы Великой Отечественной войны советского писателя, сценариста и журналиста Константина Георгиевича Паустовского. Виртуальная игра "Город и война" поможет узнать новые подробности тех героических лет в жизни Москвы. А викторина "Стрелковое оружие Московской битвы" расскажет участникам о вооружении времен Великой Отечественной войны", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Сергей Шакрыл, в годы Великой Отечественной войны поэты и писатели добровольцами уходили на поля сражений, открыв новый жанр военной литературы. Журналисты и юнкоры писали репортажи, участвуя в кровопролитных боях, и по крупицам добывали информацию, которую так ждали в тылу.

"С другой стороны, исход войны во многом решили оснащение Красной Армии, работа оборонно-промышленного комплекса и вклад создателей отечественного оружия. С помощью портала "Узнай Москву" горожане могут, не выходя из дома, пройти познавательные онлайн-викторины, узнать интересные факты из биографии и творчества писателя-фронтовика Константина Паустовского, вспомнить, как жила столица в годы войны и ознакомиться с особенностями стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны", - сказал Шакрыл.

Сюжеты квестов

Константин Паустовский в июне 1941 года служил военным корреспондентом ТАСС на Южном фронте. Он перенес тяжелую контузию и был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и посмертно медалями "За отвагу" и "За оборону Одессы". С 1941 по 1945 год Паустовский создал около сотни произведений разных жанров: фронтовые очерки, рассказы, новеллы, роман, пьесы. Они печатались в военные годы в газетах и журналах, выходили отдельными изданиями. Но одно из произведений военного периода было опубликовано лишь спустя 20 лет после создания.

"Ответив на вопросы онлайн-квеста "Во имя жизни", участники узнают, какой очерк был написан военным журналистом Паустовским на фронте, кому из высшего военного командования он посвятил произведение "Любимый маршал", по чьей просьбе бойцы Красной Армии провели спецоперацию и сохранили древнюю церковь, превращенную фашистами в штаб со складом снарядов. Пользователям предстоит выяснить, в каком вузе Константин Паустовский вел творческие семинары и представителями какого нового направления в советской литературе стали его ученики", - пояснили в департаменте.

В нем также сообщили, что из онлайн-викторины "Стрелковое оружие Московской битвы" пользователи узнают о том, почему у знаменитого револьвера "Наган" такой же калибр, как и у винтовки С. И. Мосина и какой пулемет в руках у товарища Сухова в фильме "Белое солнце пустыни". Участникам предстоит ответить на вопросы, каким был самый известный немецкий пулемет 1941 года, какие неудобства связаны с чисткой карабина "Маузер" и почему неопытные бойцы не любили самозарядную винтовку Токарева.

"Москва в 1941 году стала прифронтовым городом. Из столицы были эвакуированы и важнейшие предприятия, и правительственные учреждения, и иностранные посольства. Как жила столица в годы Великой Отечественной, расскажет квест "Город и война". Пользователям предстоит ответить на 10 вопросов и узнать, какая станция метро стала филиалом Государственной исторической публичной библиотеки, какое военное производство наладили в мастерских Московского метро и какие книги встречались в вещмешках солдат", - заключили в пресс-службе ДИТ.