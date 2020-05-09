Пассажиры смогут посмотреть на экранах в метро авиапарад и салют

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Трансляция мероприятий в Москве, приуроченных ко Дню Победы, запланирована на экранах в метро, сообщил ТАСС в субботу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К 75-летию Великой Победы мы совместно с телеканалом "Москва-24" подготовили обширную праздничную программу, которую будем транслировать на экранах в метро. Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролет самолетов над Москвой, а вечером - салют. Кроме того, будет показана цветная копия Парада 1945-го года", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что также предусмотрена трансляция поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В прошлом году в столичной подземке впервые была организована трансляция парада Победы и праздничного салюта на 9 мая.