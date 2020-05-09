{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Пассажиры смогут посмотреть на экранах в метро авиапарад и салют

Кроме того, в столичной поземке также покажут цветную копию Парада 1945-го года

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Трансляция мероприятий в Москве, приуроченных ко Дню Победы, запланирована на экранах в метро, сообщил ТАСС в субботу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К 75-летию Великой Победы мы совместно с телеканалом "Москва-24" подготовили обширную праздничную программу, которую будем транслировать на экранах в метро. Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролет самолетов над Москвой, а вечером - салют. Кроме того, будет показана цветная копия Парада 1945-го года", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что также предусмотрена трансляция поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В прошлом году в столичной подземке впервые была организована трансляция парада Победы и праздничного салюта на 9 мая.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Собянин поздравил ветеранов с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне
Мэр Москвы выразил благодарность ветеранам и пообещал приложить все силы, чтобы победить "нового невидимого врага", который помешал празднованию юбилея Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС