{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Почти 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Коммунарке

По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, у 53% пациентов состояние оценивается как тяжелое

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у 198 пациентов, проходящих лечение в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"По данным на 9 мая, всего в больнице находятся 332 пациента, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 327 человек. Коронавирус подтвержден у 198 пациентов", - написал Проценко.

По его словам, состояние 53% пациентов врачи оценивают как тяжелое, 38% - средней степени тяжести, 9% - крайне тяжелое. В отделении реанимации находятся 55 пациентов, из них 71% старше 60 лет, и только 5% - люди в возрасте от 18 до 40 лет. Всего к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 30 пациентов. Из них 70% старше 60 лет, а 30% - это лица от 41 до 60 лет.

По данным на 8 мая, в больнице состояло на лечении 375 человек, 372 - с внебольничной пневмонией, 221 - с коронавирусом.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 98 522 случая коронавируса. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 100 тыс.
За сутки в столице выявили 5667 новых случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС