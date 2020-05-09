Почти 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у 198 пациентов, проходящих лечение в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

"По данным на 9 мая, всего в больнице находятся 332 пациента, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 327 человек. Коронавирус подтвержден у 198 пациентов", - написал Проценко.

По его словам, состояние 53% пациентов врачи оценивают как тяжелое, 38% - средней степени тяжести, 9% - крайне тяжелое. В отделении реанимации находятся 55 пациентов, из них 71% старше 60 лет, и только 5% - люди в возрасте от 18 до 40 лет. Всего к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 30 пациентов. Из них 70% старше 60 лет, а 30% - это лица от 41 до 60 лет.

По данным на 8 мая, в больнице состояло на лечении 375 человек, 372 - с внебольничной пневмонией, 221 - с коронавирусом.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 98 522 случая коронавируса. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.