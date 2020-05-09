Собянин возложил цветы к памятнику Жукову на Манежной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин возложил в субботу букет красных роз к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

75 самолетов и вертолетов за пять минут.

75 самолетов и вертолетов за пять минут. Какая авиация пролетела над Москвой 9 Мая

Из-за пандемии коронавируса в ней впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтеры - активисты городского центра "Мосволонтер", участники акции "Цветы Победы".

Бронзовый памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы памятника - скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Решение о демонтаже памятника Жукову и проведении его реставрации в условиях мастерской было принято 20 марта 2020 года. Работы полностью завершились 27 апреля.