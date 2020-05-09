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75-летие Победы

ЦМТ в Москве поздравит ветеранов с Днем Победы световой композицией в виде числа 75

Она появится на фасаде гостиницы после 20:00 мск

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Центр международной торговли (ЦМТ) Crowne Plaza Moscow WTC поздравит ветеранов световой композицией, которая появится на фасаде гостиницы после 20:00 мск 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь ЦМТ столицы Татьяна Слабынько.

"В связи с тем, что в этом году в мае [из-за сложившейся эпидемиологической обстановки] мы пока не можем также празднично и торжественно отметить юбилей Великой Победы, ЦМТ Москвы подготовил сюрприз: решил поздравить ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей столицы с этим священнейшим для каждого из нас праздником, включив свет в окнах [в виде числа 75], "Огни Победы", как символ памяти, благодарности и надежды", - сказала Слабынько.

По ее словам, ежегодно ко Дню Победы Центр международной торговли организует интересные мероприятия с полевой кухней, выступлением музыкантов для проживающих в отеле членов зарубежных делегаций-участников шествия "Бессмертного полка" и организацией для них просмотра салюта на крыше самой высокой башни ЦМТ.

"Надеемся, что осенью, по нашей доброй традиции, Центр международной торговли вновь проведет торжественный вечер для ветеранов, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, чтобы мы смогли окружить наших ветеранов вниманием и заботой, теплой семейной атмосферой с концертной программой, фронтовыми песнями в исполнении народных артистов, общением, вкусным ужином и... с пожеланиями здоровья и благополучия", - заключила Слабынько.

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Россия75-летие Победы
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