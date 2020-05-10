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Московские парки представят жителям видеоуроки по живописи, йоге и танцам

Также Бабушкинский парк выложит лекцию блогера Сергея Куницына о редких насекомоядных растениях, а парк "Фили" - лекцию на тему изучения английского языка с дошкольниками

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Онлайн-уроки живописи, лекции о хищных растениях, видеоуроки йоги и многое другое подготовили московские парки для жителей на следующей неделе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Развлекательную программу с 11 по 17 мая подготовили парки столичного Департамента культуры. Преподаватели проведут мастер-классы по рисованию, занятия по йоге, лекции по цветоводству и многое другое. Творческие и образовательные мероприятия доступны на сайтах и официальных страницах парков в социальных сетях", - говорится в сообщении.

В частности, сад "Эрмитаж" 12 мая в 18:00 организует для своих подписчиков мастер-класс по рисованию акриловыми красками, а в соцсетях Парка Горького желающим покажут, как изображать водную гладь и кроны деревьев. 12 мая Бабушкинский парк выложит лекцию блогера Сергея Куницына о редких насекомоядных растениях саррацении и жирянке, а парк "Фили" 13 мая опубликует видеолекцию на тему изучения английского языка с дошкольниками.

На страницах парка искусств "Музеон" 12 мая появится видеозанятие по йоге. Кроме того, мастер-класс по современному танцу представит 15 мая для подписчиков парк "Красная Пресня".

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