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На всех станциях московского метро запустили продажу масок и перчаток

С учетом касс пригородного сообщения количество торговых точек со средствами индивидуальной защиты достигает 1,5 тыс.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Девятьсот шестьдесят шесть точек по продаже масок и перчаток заработали в столичном метро. Теперь приобрести средства защиты можно на всех станциях подземки, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

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"В рамках поручения мэра Москвы, мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас их 966 точек. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он добавил, что маски и перчатки для пригородных касс предоставило правительство Москвы.

С 12 мая проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

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