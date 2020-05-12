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Дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

Местами пройдут грозы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, дождь, гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла. Синоптиками прогнозируются облачность с прояснениями, местами дождь и гроза. В ночь на 13 мая температура составит от 3 до 5 градусов, возможны облачность, дождь, гроза, а также мокрый снег.

Ожидаются южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье синоптики прогнозируют от 21 до 26 градусов тепла днем и от 1 до 6 градусов ночью. Из-за грозы, порывистого ветра и сильного дождя объявлен желтый уровень опасности.

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