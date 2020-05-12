В Депздраве Москвы пояснили пользу ношения маски и перчаток в транспорте и магазинах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Одновременное использование маски и перчаток в общественном транспорте и магазинах создает препятствия для проникновения коронавируса в организм воздушно-капельным и контактным путем, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты. Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Он отметил, что у многих жителей, которые бывают в общественных местах, коронавирус может протекать бессимптомно. Таким образом, не подозревая об этом, они могут заразить окружающих. Средства защиты же будут препятствовать распространению инфекции.

В пресс-службе добавили, что одноразовую медицинскую маску следует выбросить после двух часов непрерывного ношения, а также при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую. В ведомстве посоветовали выбирать одноразовые перчатки из нитрила или хлопковые тканевые. Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, тканевые можно использовать весь день.

"Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами", - отметили в ведомстве.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.