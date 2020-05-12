В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642", - сказала Ракова.

Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

По данным на 11 мая, в Москве зафиксировано 115 909 случаев коронавируса.

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