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Крупнейшие собственники офисов Москвы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

Арендаторы отмечают, что право на отказ от договора без компенсационных выплат "чревато злоупотреблениями"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Крупнейшие собственники офисов в Москве попросили не принимать законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды. Соответствующая просьба содержится в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законопроекту, арендаторам предоставляется право на односторонний отказ от договора аренды без возмещения арендодателям убытков, если ежемесячный доход арендатора снизился более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности.

"Такое вмешательство ограничит гарантии права собственности, допуская внесудебное лишение арендодателей имущественных прав, входящих в содержание договоров аренды недвижимости. Недопустимо решать проблемы российской экономики в ущерб другим - вместо ожидаемого стабильного развития экономики такие меры очевидно приведут лишь к турбулентности", - говорится в документе.

В письме также отмечается, что право на отказ от договора без компенсационных выплат "чревато злоупотреблениями, что особенно опасно в отсутствие судебного контроля над расторжением договора по инициативе арендатора".

Среди компаний, подписавших письмо, - ЗАО "О1 Пропертиз Менеджемент", АО "Корпорация А.Н.Д.", PPF Real Estate Russia, KR Properties и др. В понедельник с соответствующей просьбой к Госдуме также обратились группа компаний "Регионы", ХК "Остров мечты", "Крокус Групп", АО "ТПС Недвижимость" и группа компаний "Энка".

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, в соответствии с которым представители строительного и девелоперского бизнеса получили отсрочку по ряду платежей. Кроме того, ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщал журналистам, что собственников торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости в Москве освободят от всех имущественных платежей при условии, что те вдвое уменьшат плату для своих арендаторов.

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