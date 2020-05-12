Более 170 человек поступили за сутки в больницу № 15 имени Филатова в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 170 человек поступили на лечение в больницу № 15 имени Филатова в Москве за прошедшие сутки, а число пациентов с подтвержденным коронавирусом там возросло на 144 человека. Об этом во вторник в Facebook сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1 340, из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии": 1 280, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1 022. Поступило за сутки: 173", - написал он.

Накануне Вечорко сообщал о 878 пациентах с подтвержденным COVID-19. В реанимации в медучреждении на сегодняшний день находятся 157 пациентов, 64 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом 11 мая в реанимации были 149 человек, а на ИВЛ - 58.

В еще одном базовом медучреждении для лечения больных с коронавирусной инфекцией - инфекционной клинической больнице № 2 - на сегодняшний день на лечении состоят 662 человека, что на 20 больше, чем накануне, коронавирус подтвержден у 212 из них. Как написала на своей странице в Facebook главный врач больницы Светлана Краснова, 19 пациентов находятся в реанимации. За сутки в стационар поступили 43 человека, из них 17 с COVID-19, выписаны 23.

Как сообщил главврач нового Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов, в этом стационаре на 12 мая проходят лечение 233 пациента, что на 17 больше, чем накануне. У всех подтверждено заболевание COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 15 человек. За сутки на лечение в медучреждении поступили 24 человека, выписались семеро.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения коронавирусом, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. За последние сутки в Москве выявили 5 392 новых случаев инфицирования. Всего в столице к настоящему моменту их зафиксировано 121 301.