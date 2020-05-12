{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 170 человек поступили за сутки в больницу № 15 имени Филатова в Москве

Главный врач больницы Валерий Вечорко отметил, что в реанимации на сегодняшний день находятся 157 пациентов, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 170 человек поступили на лечение в больницу № 15 имени Филатова в Москве за прошедшие сутки, а число пациентов с подтвержденным коронавирусом там возросло на 144 человека. Об этом во вторник в Facebook сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1 340, из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии": 1 280, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1 022. Поступило за сутки: 173", - написал он.

Накануне Вечорко сообщал о 878 пациентах с подтвержденным COVID-19. В реанимации в медучреждении на сегодняшний день находятся 157 пациентов, 64 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом 11 мая в реанимации были 149 человек, а на ИВЛ - 58.

В еще одном базовом медучреждении для лечения больных с коронавирусной инфекцией - инфекционной клинической больнице № 2 - на сегодняшний день на лечении состоят 662 человека, что на 20 больше, чем накануне, коронавирус подтвержден у 212 из них. Как написала на своей странице в Facebook главный врач больницы Светлана Краснова, 19 пациентов находятся в реанимации. За сутки в стационар поступили 43 человека, из них 17 с COVID-19, выписаны 23.

Как сообщил главврач нового Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов, в этом стационаре на 12 мая проходят лечение 233 пациента, что на 17 больше, чем накануне. У всех подтверждено заболевание COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 15 человек. За сутки на лечение в медучреждении поступили 24 человека, выписались семеро.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения коронавирусом, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. За последние сутки в Москве выявили 5 392 новых случаев инфицирования. Всего в столице к настоящему моменту их зафиксировано 121 301.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве простились с сенатором Олегом Ковалевым
Его похоронят в Каширском районе Московской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС