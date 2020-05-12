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Около 14 км линий метро построили в Москве за время режима повышенной готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что всего до конца года в столице планируют запустить 25 км линий метро

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 14 км из 25 км линий столичного метрополитена, запланированных в этом году, построили в Москве за время действия режима повышенной готовности, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на все ограничения строительство метро в Москве не останавливалось, за этот период времени было запущено уже 14 км линий метро. До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей и техники, но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс, это важнейшая стройка для Москвы и москвичей", - сказал Собянин.

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Он уточнил, что восточный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена составляет 11 км, большая часть прокладывается 10-метровыми щитами. По его словам, 5 мая был смонтирован и запущен в работу один из таких щитов "Победа", который был спроектирован российскими и китайскими инженерами, изготовлен в Китае и привезен в Москву по Северному морскому пути через Санкт-Петербург.

"При возобновлении строительства необходимо соблюдать санитарные требования. С этого дня [в Москве] разрешено строительства всех объектов, но с требованием обязательных санитарных норм", - сказал мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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