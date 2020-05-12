Около 14 км линий метро построили в Москве за время режима повышенной готовности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 14 км из 25 км линий столичного метрополитена, запланированных в этом году, построили в Москве за время действия режима повышенной готовности, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на все ограничения строительство метро в Москве не останавливалось, за этот период времени было запущено уже 14 км линий метро. До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей и техники, но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс, это важнейшая стройка для Москвы и москвичей", - сказал Собянин.