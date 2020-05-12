Проходку тоннеля на восточном участке линии метро в Москве завершат осенью 2020 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Строительство тоннеля на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская" планируется завершить осенью 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро было начато в 2017 году. На нем расположатся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В январе этого года была начата проходка двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону "Печатников. В начале мая стартовал десятиметровый щит "Победа", который к октябрю 2020 года построит тоннель от "Кленового бульвара" до "Каширской", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется проходка перегонных тоннелей от станции "Нижегородская" до станции "Текстильщики". Восточный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание более 450 тыс. жителей восточных районов города, а также снизит нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Как отмечает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, протяженность восточного участка БКЛ составила порядка 11 км. Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз проверил ход строительства станции "Кленовый бульвар", качество работ по разработке котлована. Были проведены плановые замеры уровня шума и вибрации на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке. К проверке привлекались также специалисты отдела санитарно-экологического и радиационного контроля Центра экспертиз.