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Реконструкция двух станций МЦД-1 Новодачная и Долгопрудная завершится летом 2020 года

Новые платформы будут оборудованы навесами для защиты от осадков, современной навигацией и освещением

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Реконструкцию двух станций - Новодачная и Долгопрудная - планируется завершить во втором и третьем квартале 2020 года на Савеловском участке МЦД-1, сообщила во вторник пресс-служба Московской железной дороги.

"На Савеловском участке МЦД-1 железнодорожники ведут работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры с укладкой новых бесстыковых путей, что позволит повысить скорость, безопасность и надежность перевозок, снизить уровень шума и обеспечить комфорт во время поездки для пассажиров. Летом 2020 года планируется завершить реконструкцию двух станций МЦД-1 - Новодачная и Долгопрудная", - говорится в сообщении.

На остановочных пунктах появятся современные пассажирские мосты-конкорсы, а на Долгопрудной - две пассажирских платформы. Все новые платформы оборудованы навесами на всю длину для защиты от осадков, современной навигацией и освещением. Конкорсы будут оснащены эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных пассажиров, и, обеспечивая безопасный переход через железную дорогу из одной городской территории в другую.

В 2019 году в целях развития Савеловского участка МЦД-1 модернизировано 17 км путей, в первой декаде мая на участке Марк-Лобня железнодорожники уложили 9,5 км новых бесстыковых путей. В работах было задействовано порядка 180 человек и 20 единиц железнодорожной техники. Уже запущены первые диаметры МЦД-1 ("Одинцово - Лобня") и МЦД-2 ("Нахабино - Подольск").

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