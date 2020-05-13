В Москве начался прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в бесплатном акселераторе для креативных и фэшн-индустрий, а также сферы туризма стартовал в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы в среду.

"Опыт проведения бесплатных акселераторов в Москве в прошлом году показал, что этот формат бизнес-обучения востребован и популярен. Сейчас необходимость поддержки в сфере образования становится еще более актуальной. Новый акселератор даст возможность развить предпринимательские компетенции, получить новые полезные контакты и презентовать продукты перед потенциальными инвесторами. Участники будут решать практические задачи, использовать инструменты, опробованные успешными компаниями по всему миру", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Программа рассчитана на три месяца, в течение которых участники будут работать с трекером над оптимизацией своего проекта, получать персональные консультации и разбор кейсов. Заявку необходимо подать на сайте mbm.mos.ru до 28 мая.

Ранее в Москве были запущены бесплатный акселератор для помощи открытия франшиз, экспортный акселератор, бизнес-акселератор для предприятий в сферах туризма, общественного питания, дошкольного образования и бьюти-индустрии, акселератор ресторанного бизнеса и другие.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.