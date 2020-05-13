В НИИ Склифосовского увеличили число реанимационных коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией завершилось в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского. Работы велись в корпусе № 6, где теперь число реанимационных коек для таких больных увеличилось до 67, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса № 6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы - число реанимационных коек в них увеличилось до 67", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса. Специалисты выполнили перепланировку помещений, оборудовали санпропускники со шлюзами, а также организовали "чистые" и "грязные" зоны для безопасности пациентов и персонала. Кроме того, лабораторию для выявления коронавирусной инфекции оснастили дополнительным оборудованием. В ней обрабатывают более 2,5 тыс. тестов в день, а в ближайшее время их число увеличится до 4 тыс. Также недавно в медучреждении завершился монтаж компьютерного томографа.

"Сотрудники дирекции развития объектов здравоохранения выполнили основные работы по перепрофилированию шестого корпуса месяц назад. В нем оборудовали комфортные палаты с индивидуальными санузлами, установили систему обеззараживания помещений. Сейчас возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента Алексея Паламарчука.

Также на территории медицинского учреждения установили временный госпиталь, предназначенный для долечивания выздоравливающих пациентов. Он рассчитан на 43 койки. В постройке оборудовали палаты с санитарными узлами, процедурные помещения, кабинеты для персонала и места для хранения материалов и средств защиты. Работы велись круглосуточно.