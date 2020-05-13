{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в больницу в Вороновском в Новой Москве поступили 33 пациента

Всего в больнице на лечении 254 пациента, у всех подтвержденный COVID-19

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 250 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве. За сутки в медучреждение поступили 33 пациента, сообщил в среду в Facebook главный врач Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 мая состоит на лечении 254 пациента. Из них с диагнозом "пневмония" - 254, подтвержденных с COVID-19 - 254, с кислородной поддержкой - 138, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 16. Умер мужчина в возрасте 72 лет с положительным результатом на коронавирус", - говорится в сообщении.

Главврач также добавил, что вчера выписались 11 пациентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Москве впервые выросло менее чем на 4% за сутки
За сутки более 1 800 пациентов выписали из столичных больниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС