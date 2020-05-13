За сутки в больницу в Вороновском в Новой Москве поступили 33 пациента

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 250 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве. За сутки в медучреждение поступили 33 пациента, сообщил в среду в Facebook главный врач Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 мая состоит на лечении 254 пациента. Из них с диагнозом "пневмония" - 254, подтвержденных с COVID-19 - 254, с кислородной поддержкой - 138, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 16. Умер мужчина в возрасте 72 лет с положительным результатом на коронавирус", - говорится в сообщении.

Главврач также добавил, что вчера выписались 11 пациентов.