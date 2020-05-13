Число заразившихся коронавирусом в Москве впервые выросло менее чем на 4% за сутки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 4 703, до 126 004. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, суточный рост в столице впервые снизился до 3,9%. Во вторник он составил 4,7%.

Всего в стране вылечились в общей сложности уже 19,8% инфицированных. В Москве этот показатель составляет 17,07%, за сутки в столице выписаны 1 864 пациента.

По данным оперативного штаба, в столице за сутки из-за коронавирусной инфекции умерли 53 человека.

В новость были внесены изменения (11:06 мск) — добавлены подробности по тексту.