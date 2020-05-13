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Пандемия коронавируса нового типа

Работа 13 объектов в Москве приостановлена за нарушение противоэпидемических мероприятий

Среди них предприятия общественного питания, торговли, кальянная, пансионат и промышленное предприятие

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Результаты мониторинга, проведенного столичным Роспотребнадзором в апреле-мае на объектах, деятельность которых не приостанавливалась в период режима повышенной готовности, показывают, что ответственные лица около 30% объектов лишь частично выполняют необходимые мероприятия. Возбуждено 39 административных дел, приостановлена работа 13 объектов за нарушение противоэпидемических мероприятий, сообщается в среду на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

"Около 30% объектов в Москве не соблюдают требования социального дистанцирования, кратности проведения уборок и дезинфекции поверхностей. Приостановлена работа 13 объектов, включая предприятия общественного питания, торговли, кальянную, пансионат, промышленное предприятие, 15 административных дел находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении.

На ряде объектов отсутствуют ультрафиолетовые облучатели, маски, кожные антисептики, дезинфицирующие средства, не проводится термометрия. В настоящее время специалистами управления Роспотребнадзора по Москве и территориальных отделов в административных округах проводятся проверочные мероприятия не только на промышленных предприятиях, строительных объектах, объектах транспорта, но и на объектах торговли пищевыми продуктами, организациях общественного питания, работающих в режиме доставки готовой еды.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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