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Мост с аркой через залив Москвы-реки появится в районе Рублево-Архангельское

Мост будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, а также велодорожки, отделенные от пешеходного движения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект автомобильного моста через залив Москвы-реки в районе Рублево-Архангельское. Основным его элементом станет эффектная диагональная арка высотой около 30 м, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Автомобильный мост через залив реки Москвы появится на проезде ПР. 7101 территории Рублево-Архангельское района Кунцево. Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки. Подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом темного оттенка", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Мост будет иметь по две полосы движения в каждую сторону и свяжет две части будущего района. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделенные от пешеходного движения полосой благоустройства, где сделают цветники и высадят небольшие кустарники. Мост будет доступен и для пешеходов. Для них предусмотрены удобные лестницы и пандусы, а также зона под самим пролетом, у воды.

Отмечается, что общая площадь строительства займет порядка 7 тыс. кв. м. Проектировщик Ленпромтранспроект - одна из ведущих организаций в России по комплексному проектированию объектов транспортной инфраструктуры.

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Россия
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