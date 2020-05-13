Жители Москвы нарушили режим самоизоляции почти 47 тыс. раз

"Количество выявляемых нарушений, совершаемых гражданами, больными коронавирусом и ОРВИ, а также родственниками, проживающими с ними в одной квартире, по-прежнему остается большим. За период развития коронавирусной инфекции зафиксировано почти 47 тыс. подобных нарушений. Контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции является для нас приоритетом, ведь именно недисциплинированное поведение болеющих граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что в Москве применяются технические инструменты по фиксации нарушений режима обязательной самоизоляции. Граждане, которые проходят лечение на дому, предварительно подписывают соответствующее согласие на постоянное нахождение дома на изоляции в течение всего периода лечения. Они также дают согласие на обработку своих персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить и использовать в установленном порядке приложение "Социальный мониторинг".

По его словам, жителям столицы предварительно разъясняются все правила прохождения лечения в домашних условиях, а также предоставляются инструкции по использованию приложения. В случае отсутствия у гражданина мобильного устройства, поддерживающего возможность установки мобильных программ, ему выдается устройство с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". Прохождение лечения на дому возможно только при условии использования данного мобильного приложения, за отказ от установки приложения в течение суток с момента подписания документов гражданин будет привлечен к административной ответственности.

О работе приложения

"Важным моментом является порядок использования приложения, который предполагает обязательную авторизацию, а также регулярное подтверждение факта нахождения дома на протяжении всего периода лечения. В качестве подтверждения пользователь в ответ на запросы системы должен сделать и загрузить в программу селфи в течение часа с момента получения запроса. При отсутствии ответа на запрос система считывает это как несоблюдение режима самоизоляции. Это сделано для того, чтобы исключить ситуацию, при которой инфицированный человек оставит мобильное устройство дома, а сам покинет свою квартиру, тем самым подвергнув риску заражения других граждан", - пояснил Данчиков.

Начальник Главконтроля добавил, что также нарушением будет считаться, если гражданин вышел за пределы жилого помещения более чем на 50 м - приложение это также зафиксирует. "Во избежание получения штрафов, мы просим граждан, которые сейчас проходят лечение на дому, внимательно и ответственно отнестись к правилам пользования приложением, и, конечно, находиться дома и не подвергать окружающих опасности", - сказал Данчиков.

Он добавил, что в случае, если гражданин получил штраф, но при этом не согласен с вынесенным постановлением, считает, что добросовестно соблюдал все правила нахождения на самоизоляции и имеет все подтверждающие это материалы, он может дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения и в течение 10 суток подать жалобу на постановление в письменной форме либо в форме электронного документа в Главконтроль. В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, штраф будет отменен, разъяснил Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.