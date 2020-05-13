{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Решение о выплате соцработникам в Москве по 25 тыс. рублей примут в ближайшие дни

Кроме того, все врачи, находящиеся в социальных учреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тыс.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решение о дополнительных выплатах в Москве для врачей, работающих в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства в размере 46 тыс. рублей и для социальных работников Москвы, непосредственно работающих с людьми, в размере 25 тыс., будет принято в ближайшие дни, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с социальными работниками и волонтерами.

Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

"Мы со своей стороны в ближайшие дни примем решение. Все врачи, находящиеся в социальных учреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тыс., и 25 тыс. будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и в центрах социального обслуживания, которые оказывают услуги, потому что все они находятся на передовой, все в зоне риска", - сказал Собянин.

Как поясняется в материалах пресс-службы мэра, доплаты в размере 25 тыс. рублей получат социальные работники, непосредственно работающие с гражданами - осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях.

Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что городские доплаты будут осуществляться в течение трех месяцев - с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.

Мэр также отметил, что тяжелые условия работы, связанные и с двухнедельным режимом, и с внутренними ограничениями, и со средствами защиты, в которых постоянно нужно находиться, все это огромный риск и огромный труд социальных работников и врачей.

"И психологическая нагрузка большая. Поэтому не только федеральная поддержка необходима, но и городская", - сказал Собянин.

Благодарность соцработникам и волонтерам

Мэр поблагодарил социальных работников и волонтеров за труд.

"Хотел высказать слова искренней признательности за ту работу, которую вы проводите. Те испытания, которые обрушились на нас в Москве, стали испытанием для всей нашей городской системы: медицинской, социальной", - сказал Собянин.

По его словам, социальные службы сегодня выполняют громадную роль по работе с теми, кто находится как в домах престарелых, так и дома на самоизоляции.

"Что касается домов престарелых и психоневрологических диспансеров, то врачи и социальные работники находятся постоянно в зоне риска сами, с другой стороны, их задача - уберечь людей от возможного заражения. Мы видим, как тяжело это происходит в других странах. И у нас есть такие случаи, когда заражение происходит в домах, и очень сложно остановить", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что на социальных работников "свалилась" задача - около 2 млн человек обеспечить всем необходимым, помочь. "Понятно, что большей части этих людей помогают родственники, если бы не это, то вообще бы не справились, но при этом значительная часть - это, в первую очередь, одинокие люди, не могут обойтись без помощи социальных работников и волонтеров. Мы создали целую систему приема звонков и просьб от этих граждан, там работают сотни людей. И за последнее время они приняли миллион звонков, миллион просьб. И из этого миллиона значительная часть перешла к социальным службам и волонтерам. Это огромное количество заявок, которые вы выполнили. Без вас они бы чувствовали себя еще более одинокими и беззащитными", - сказал Собянин.

В новость внесены изменения (16:00 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Такси бизнес-класса возобновили свою работу в Москве
Премиальные автомобили с водителями доступны пользователям сервисов Wheely, "Яндекс.Такси" и Gett
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС