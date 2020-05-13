Врачи рекомендуют населению регулярно менять в течение дня защитные маски и перчатки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Врачи рекомендуют россиянам не только соблюдать режим ношения защитных масок и перчаток, но и регулярно менять эти средства защиты. Как сказал в среду главврач московской ГКБ № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", перчатки, которые человек носит бессменно, сами становятся источником инфекции, поэтому если нет возможности оперативно их поменять, надо их помыть или продезинфицировать.

При этом, по мнению врача, главное средство защиты от вируса - социальная дистанция.

"Если вы беспокоитесь о своем здоровье, будьте от человека на расстоянии, отворачивайтесь, не давайте ему дышать в лицо <...> Прекратите тянуть руки в рот и чесать глаза: даже если они не грязные, шансы заражения увеличатся", - сказал Мясников.

Он отметил, что врачи столичных больниц в среднем меняют 20 пар перчаток за день: "Перчатки надо надевать, но их надо и менять. Врач посмотрел больного - поменял перчатки, в течение дня врач меняет коробку перчаток, 20 перчаток. Мы когда ходим в "красную зону", у нас для перчаток - самые опасные боксы, на них самая инфекция", - сказал Мясников.

Также он посоветовал не носить маску автоводителям, которые передвигаются в одиночестве на личной машине. "Не надевайте маски в машинах. Если вы едете один, снимите маску, откройте окна - вирус боится сквозняков. Не делаете себе этот микробный раствор на лице. Когда будете выходить из машины, наденьте ее", - посоветовал специалист.

За последние сутки в Москве выявили 4 703 случая заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 126 004 инфицирования. Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С 12 мая в транспорте Москвы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.