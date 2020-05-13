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Пандемия коронавируса нового типа

В полиции Москвы заявили, что выявлять зараженных коронавирусом не в их компетенции

Ранее источник сообщал ТАСС, что столичные полицейские проводят рейды в Новой Москве для выявления зараженных коронавирусной инфекцией мигрантов, работающих на стройках

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы на постоянной основе оказывает помощь врачам и бригадам скорой помощи, однако выявление зараженных коронавирусом не входит в их компетенцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники продолжают реализовывать комплекс мероприятий по соблюдению гражданами ограничительных мер режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции. Мы постоянно оказываем помощь врачам и бригадам скорой помощи. При этом выявление граждан, зараженных вирусом, не входит в компетенцию и полномочия сотрудников полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что столичные полицейские проводят рейды в Новой Москве для выявления зараженных коронавирусной инфекцией мигрантов, работающих на стройках.

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Пандемия коронавируса нового типа
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