В полиции Москвы заявили, что выявлять зараженных коронавирусом не в их компетенции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы на постоянной основе оказывает помощь врачам и бригадам скорой помощи, однако выявление зараженных коронавирусом не входит в их компетенцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники продолжают реализовывать комплекс мероприятий по соблюдению гражданами ограничительных мер режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции. Мы постоянно оказываем помощь врачам и бригадам скорой помощи. При этом выявление граждан, зараженных вирусом, не входит в компетенцию и полномочия сотрудников полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что столичные полицейские проводят рейды в Новой Москве для выявления зараженных коронавирусной инфекцией мигрантов, работающих на стройках.