В Москве 14 патологоанатомических отделений работают с умершими, у которых был коронавирус

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. В Москве было перепрофилировано 14 патологоанатомических отделений для работы с умершими пациентами, у которых был подтвержден или заподозрен коронавирус. Об этом в среду сообщил журналистам Главный внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц.

"Патологоанатомы работают у нас в перепрофилированных патологоанатомических отделениях. Были перепрофилированы далеко не все отделения, а только те, которые соответствуют международным требованиям биобезопасности. В Москве более 70 патологоанатомических отделений работало всегда. Было перепрофилировано 14 отделений", - сказал Зайратьянц.