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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве 14 патологоанатомических отделений работают с умершими, у которых был коронавирус

Всего в столице более 70 патологоанатомических отделений

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. В Москве было перепрофилировано 14 патологоанатомических отделений для работы с умершими пациентами, у которых был подтвержден или заподозрен коронавирус. Об этом в среду сообщил журналистам Главный внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц.

"Патологоанатомы работают у нас в перепрофилированных патологоанатомических отделениях. Были перепрофилированы далеко не все отделения, а только те, которые соответствуют международным требованиям биобезопасности. В Москве более 70 патологоанатомических отделений работало всегда. Было перепрофилировано 14 отделений", - сказал Зайратьянц.

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Все патологоанатомы работают в средствах индивидуальной защиты, они прошли специальную подготовку на подготовительных курсах. Вскрытия проводятся не только для того, чтобы поставить диагноз, - прежде всего, для изучения болезни.

По словам специалиста, те цифры по умершим, которые оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве публикует каждый день, являются подтвержденными случаями. В сумме их 639.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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