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Облачная погода, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 14 мая

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.

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