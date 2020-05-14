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Эксперты расскажут о памятниках архитектуры на онлайн-марафоне "День наследия - 2020"

В марафоне примут участие специалисты из Франции, Германии и Великобритании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-марафон "День наследия - 2020", приуроченный к Международному дню музеев, проведут в Москве 16 мая. Участие в нем примут эксперты из разных стран, которые расскажут о европейских памятниках архитектуры, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"Исторический онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню музеев, будет идти весь день: начнется в 11 утра и завершится после 22 часов. Участие в нем примут эксперты из разных стран. Речь пойдет о знаковых зданиях и ансамблях Москвы и других городов Европы. Например, специалисты расскажут об архитектурных памятниках Франции, Германии и Великобритании", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Бесплатная трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале Департамента культурного наследия города Москвы. А на странице ведомства в Facebook и в разделе "Дни наследия" портала "Узнай Москву" будут опубликованы ссылки на прямую трансляцию и расписание марафона. Предварительная регистрация для участия в мероприятии не требуется.

"В этом году Дни исторического и культурного наследия проходят онлайн, и этот формат уже успел себя хорошо зарекомендовать. Первый марафон состоялся 18 апреля. За время 12-часовой трансляции к эфиру присоединились больше 5 тыс. слушателей. Наибольшей популярностью пользовались виртуальные экскурсии, поэтому к 16 мая мы подготовили еще больше онлайн-туров с экспертами. Всего их будет семь", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В столице Дни исторического и культурного наследия проводятся ежегодно с 2001 года. Они приурочены к двум праздникам: Международному дню охраны памятников и исторических мест (18 апреля), а также Международному дню музеев (18 мая).

Теги
ГерманияВеликобританияРоссияФранция
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