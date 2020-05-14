Детская программа акции "Ночь в музее" пройдет 16 мая в онлайн-формате

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Ночь в музее" в Москве, которая состоится 16 мая в онлайн-формате для детей и их родителей, подготовили специальную программу бесплатных мероприятий. С 16:00 мск до 20:00 мск на интернет-площадках культурных учреждений столицы можно будет посетить театральный фестиваль и мастер-класс по декорированию предметов, а также провести научные эксперименты, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В рамках акции "Ночь в музее", которая состоится 16 мая в онлайн-формате, для детей и их родителей подготовили специальную программу. Музей Москвы предлагает посетить онлайн семейный театральный фестиваль "Город в окне". Для самых маленьких покажут спектакль "Сказка о попе и работнике его Балде" по одноименному произведению Александра Пушкина. Сотрудники Биологического музея им. К. А. Тимирязева расскажут о различных видах бактерий и вирусов, о том, какие болезни они вызывают и как бороться с этими микроорганизмами", - говорится в сообщении.

Во время занятий дети также узнают, где "находят дом" бактерии и вирусы, почему некоторые из них вредят человеку, а другие - приносят пользу. Затем участникам предложат слепить из пластилина героев, о которых шла речь на занятии. А в 20:00 мск для детей старше 10 лет и их родителей проведут урок "В мире микробов".

В этом году из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ежегодная акция "Ночь в музее" в Москве впервые пройдет в онлайн-формате. Большинство мероприятий запланированы с 18:00 мск до 23:00 мск, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше. На сайтах музеев и выставочных залов столичного департамента культуры москвичей ждут виртуальные экскурсии, лекции искусствоведов, концерты, мастер-классы, викторины и многое другое. Всего в программу вошло почти 100 мероприятий.