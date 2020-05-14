Более 1 млн человек приняли участие в онлайн-активностях Центра "Слово" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек приняли участие в дистанционных экскурсиях и онлайн-занятиях, которые провел Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ в Москве с конца марта, когда в городе были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе выставочного центра.

"С 30 марта Центр славянской письменности на ВДНХ открыл двери в режиме онлайн. Более 1 млн пользователей стали участниками экскурсий, мастер-классов, тематических активностей и познакомились с экспонатами, не выходя из дома. Самыми популярными стали онлайн-занятия по леттерингу и каллиграфии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в апреле к мастер-классам по леттерингу и каллиграфии в режиме онлайн присоединилось около 515 тыс. человек. Видеопрогулки по Центру "Слово" за это время совершили более 290 тыс. человек. Кроме того, учреждение провело ряд тематических онлайн-мероприятий. Например, 9 мая сотрудники прочли отрывки из личных дневников участников событий 1941-1945 годов. Всего онлайн-активности по случаю Дня Победы набрали более 75 тыс. просмотров.

В пресс-службе добавили, что на странице центра в Instagram по понедельникам публикуются образовательные мультфильмы, которые в игровой форме рассказывают об истории славянской письменности, а каждую среду - видеоролики о буквах алфавита. По пятницам пользователей ждут музыкальные фольклорные произведения в исполнении народных ансамблей и коренных жителей сел и деревень регионов России, Украины и Белоруссии.