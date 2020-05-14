Посетители онлайн-музея о войне за неделю посмотрели экспозицию более 100 тыс. раз

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москвичи и жители других городов посетили онлайн-музей "Москва - с заботой об истории" уже более 100 тыс. раз с момента его открытия 6 мая. Он стал первым проектом, который был практически полностью сделан на основе материалов горожан, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"За неделю работы виртуального музея "Москва - с заботой об истории" его посетили уже более 100 тыс. раз. Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов - посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30%", - приводятся слова вице-мэра в сообщении.

В виртуальном музее представлено более 6 тыс. документов, среди которых письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки, плакаты и многие другие материалы. Все эти документы важны, так как рассказывают личные истории людей, защищавших Родину, но среди них есть и те, которые представляют по-настоящему историческую ценность. Например, это карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На картах отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя. Они представляют практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны, отмечает пресс-служба.

Помимо документов, жители столицы передали в Главархив более 1 тыс. медалей и орденов, среди которых не только отечественные, но и иностранные. Также на хранение поступили около 100 военных предметов: полевые сумки, чемоданы, военная форма, посуда, опасные бритвы, шкатулки, монеты и другие вещи. Медали и вещи представлены в 3D-формате. В музее собрана и документальная хроника, показывающая как военное, так и мирное время в начале 1941 года.

После снятия временных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса акция продолжится, и каждый сможет увековечить память своих предков, которые сражались за Родину.