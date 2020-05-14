{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Посетители онлайн-музея о войне за неделю посмотрели экспозицию более 100 тыс. раз

Там представлены письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки, плакаты, а также медали, ордена и карты Генерального штаба Красной армии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москвичи и жители других городов посетили онлайн-музей "Москва - с заботой об истории" уже более 100 тыс. раз с момента его открытия 6 мая. Он стал первым проектом, который был практически полностью сделан на основе материалов горожан, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"За неделю работы виртуального музея "Москва - с заботой об истории" его посетили уже более 100 тыс. раз. Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов - посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30%", - приводятся слова вице-мэра в сообщении.

В виртуальном музее представлено более 6 тыс. документов, среди которых письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки, плакаты и многие другие материалы. Все эти документы важны, так как рассказывают личные истории людей, защищавших Родину, но среди них есть и те, которые представляют по-настоящему историческую ценность. Например, это карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На картах отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя. Они представляют практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны, отмечает пресс-служба.

Помимо документов, жители столицы передали в Главархив более 1 тыс. медалей и орденов, среди которых не только отечественные, но и иностранные. Также на хранение поступили около 100 военных предметов: полевые сумки, чемоданы, военная форма, посуда, опасные бритвы, шкатулки, монеты и другие вещи. Медали и вещи представлены в 3D-формате. В музее собрана и документальная хроника, показывающая как военное, так и мирное время в начале 1941 года.

После снятия временных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса акция продолжится, и каждый сможет увековечить память своих предков, которые сражались за Родину.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве
Всего число выздоровевших достигло 23 327
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС